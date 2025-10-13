'Eu matei Odete': confissão de Celina revira 'Vale Tudo'; ela fica presa?

Em cena que foi ao ar hoje (13), Celina disse ao delegado que ela matou Odete Roitman (Debora Bloch). Ela é uma das principais suspeitas de matar a vilã no remake de "Vale Tudo".
O que vai acontecer
Celina é presa após confissão. "Com licença, delegado... Preciso falar uma coisa com o senhor", disse Celina ao chegar à delegacia. "A senhora se lembrou de alguma coisa?", indagou o profissional, que se surpreendeu com a resposta da socialite. "Não, não lembrei de nada", prosseguiu ela.
Eu não lembrei, mas eu menti no meu depoimento. Fui eu que matei Odete Roitman.
Trama leva a crer que Celina quer proteger a sobrinha, Heleninha (Paolla Oliveira) — que visitará a tia na delegacia no capítulo de amanhã (14). A filha de Odete apresenta confusão mental sobre o que fez na noite do assassinato.
No entanto, Celina não ficará presa por muito tempo no remake de Manuela Dias. De acordo com apuração de Splash, cena que vai ao ar na quarta-feira (15) mostrará Celina em sua mansão ao lado de Esteban (Caco Ciocler) em jantar servido por Eugênio (Luis Salém).
Isso porque Heleninha volta a beber e passa a acreditar que matou Odete. Por isso, ela se entrega à polícia, liberando a própria tia da privação de liberdade. Heleninha aparecerá em uma penitenciária na quinta-feira (16), onde receberá a visita de Renato (João Vicente de Castro). No último capítulo, porém, ela já aparece ao lado de Celina, Eugênio, Renato e Tiago (Pedro Waddington) na mansão dos Roitman.
Ao longo de toda a semana, o mistério continua: quem matou Odete Roitman? Além de Celina, Heleninha, Cesar (Cauã Reymond), Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) são os principais suspeitos na mira da polícia. No entanto, teorias em redes sociais colocam outros nomes como possíveis assassinos.
Confira o que acontece nos últimos capítulos de "Vale Tudo" aqui!
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.