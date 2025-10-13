'Eu matei Odete': confissão de Celina revira 'Vale Tudo'; ela fica presa?

Trama leva a crer que Celina quer proteger a sobrinha, Heleninha (Paolla Oliveira) — que visitará a tia na delegacia no capítulo de amanhã (14). A filha de Odete apresenta confusão mental sobre o que fez na noite do assassinato.

No entanto, Celina não ficará presa por muito tempo no remake de Manuela Dias. De acordo com apuração de Splash, cena que vai ao ar na quarta-feira (15) mostrará Celina em sua mansão ao lado de Esteban (Caco Ciocler) em jantar servido por Eugênio (Luis Salém).

Isso porque Heleninha volta a beber e passa a acreditar que matou Odete. Por isso, ela se entrega à polícia, liberando a própria tia da privação de liberdade. Heleninha aparecerá em uma penitenciária na quinta-feira (16), onde receberá a visita de Renato (João Vicente de Castro). No último capítulo, porém, ela já aparece ao lado de Celina, Eugênio, Renato e Tiago (Pedro Waddington) na mansão dos Roitman.

Ao longo de toda a semana, o mistério continua: quem matou Odete Roitman? Além de Celina, Heleninha, Cesar (Cauã Reymond), Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) são os principais suspeitos na mira da polícia. No entanto, teorias em redes sociais colocam outros nomes como possíveis assassinos.

