SplashUOL
Assine UOL
Celebs

De biquíni, Bruna Griphao mostra abdômen definido em clínica de estética

Colaboração para Splash, em Salvador
Bruna Griphao dá close no corpo em clínica de estética
Bruna Griphao dá close no corpo em clínica de estética Imagem: Reprodução/Instagram

Bruna Griphao, 26, compartilhou um vídeo mostrando as curvas do corpo em uma clínica de estética.

O que aconteceu

Nas imagens, a artista aparece usando um biquíni preto enquanto mostra o abdômen preferido. "Amo aqui", escreveu marcando uma clínica de estética.

Bruna Griphao dá close no corpo em ida a uma clínica de estética
Bruna Griphao dá close no corpo em ida a uma clínica de estética Imagem: Reprodução/Instagram

Griphao não revelou qual procedimento pretende fazer, mas tem o costume de realizar massagens modeladoras, um dos serviços oferecidos no local.

No último final de semana, a atriz foi criticada ao posar com um vestido no casamento de Lexa e Ricardo Vianna. Griphao concordou com as críticas e disse que o vestido era horrível.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.