De biquíni, Bruna Griphao mostra abdômen definido em clínica de estética

Bruna Griphao, 26, compartilhou um vídeo mostrando as curvas do corpo em uma clínica de estética.
O que aconteceu
Nas imagens, a artista aparece usando um biquíni preto enquanto mostra o abdômen preferido. "Amo aqui", escreveu marcando uma clínica de estética.
Griphao não revelou qual procedimento pretende fazer, mas tem o costume de realizar massagens modeladoras, um dos serviços oferecidos no local.
No último final de semana, a atriz foi criticada ao posar com um vestido no casamento de Lexa e Ricardo Vianna. Griphao concordou com as críticas e disse que o vestido era horrível.
