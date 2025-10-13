Sem vazamento: as armas da Globo para semana final de 'Vale Tudo'

Poucas pessoas tiveram acesso ao roteiro de cenas decisivas. Atores de outros núcleos receberam o roteiro dos capítulos com "cenas confidenciais". Apenas quem estava em cena recebeu as falas — e em cima da hora.

Houve também controle rigoroso no acesso aos sets de gravação comandados pelo diretor Paulo Silvestrini. "Somente os profissionais imprescindíveis à realização das cenas estavam presentes. Nossa equipe é muito afinada, todos os profissionais trabalham de forma integrada e colaborativa", disse ele em entrevista ao Gshow.

Conforme apuração de Splash, a emissora alertou funcionários e colaboradores sobre possíveis vazamentos da reta final. Um comunicado interno informou que quem repassar informações confidenciais sobre o desfecho poderá ser demitido e processado judicialmente. A Globo reforçou que o final da novela tem importância estratégica para a empresa.

Ao total, foram gravados dez finais, envolvendo os cinco principais suspeitos: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos). Nem os próprios atores sabem qual será a decisão final. Apenas Manuela Dias e Paulo Silvestrini estão por dentro da decisão.

A definição da cena que irá ao ar pode acontecer de última hora. Splash apurou que a emissora deu carta branca à autora para decidir ou alterar quem é o assassino de Odete Roitman minutos antes da exibição do capítulo final.