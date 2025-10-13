Alexandre Nero palpita sobre assassino de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Alexandre Nero, 55, deu seu palpite sobre a morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

O ator foi questionado sobre o assassino da vilã. A pergunta foi feita ontem, durante o Domingão com Huck.

De acordo com ele, acha que seu personagem, Marco Aurélio, matou a magnata. "Tenho certeza de que ele matou. [Não gostaria que ele fosse] preso. Preso, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa", brincou.