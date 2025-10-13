SplashUOL
Alexandre Nero palpita sobre assassino de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Marco Aurélio (Alexandre Nero) opina sobre assassino de Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Marco Aurélio (Alexandre Nero) opina sobre assassino de Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Alexandre Nero, 55, deu seu palpite sobre a morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" (Globo).

O ator foi questionado sobre o assassino da vilã. A pergunta foi feita ontem, durante o Domingão com Huck.

De acordo com ele, acha que seu personagem, Marco Aurélio, matou a magnata. "Tenho certeza de que ele matou. [Não gostaria que ele fosse] preso. Preso, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa", brincou.

No X (antigo Tiwtter), Alexandre Nero até zombou da situação e se comparou com um ex-candidato à presidência do Brasil. "Estou tipo o Padre Kelmon. Sei que não vou ganhar… mas estou fazendo minha campanha, né?", ressaltou.

Alexandre Nero brinca sobre morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Alexandre Nero brinca sobre morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/X

