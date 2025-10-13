A Fazenda: Saory entrega erro da produção ao relatar conversa sem microfone

Saory, 26, acabou entregando que ela e seus colegas conversaram sem microfone e não tomaram punição.
O que aconteceu
Em conversa com Matheus na cozinha, a modelo relembrou um papo que teve com ele, Duda e Dudu Camargo, todos sem microfone, o que seria infringir uma regra do reality rural, gerando punição. Porém, isso não aconteceu.
A influenciadora se demonstrou surpresa pelo fato da produção não ter feito nada. "Uai, não entendi", disse ela, baixinho, há que Walério e Martina estavam próximos.
Isso porque, recentemente, Saory fez a casa toda ser punida por ter esquecido de colocar o microfone durante o trato dos animais. "Eu tomei e 'ela' não tomou", apontou a peoa.
