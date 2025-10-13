SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

A Fazenda: Saory entrega erro da produção ao relatar conversa sem microfone

Colaboração para Splash, em São Paulo
Saory relata conversa sem microfone com outros peões
Saory relata conversa sem microfone com outros peões Imagem: Reprodução/X

Saory, 26, acabou entregando que ela e seus colegas conversaram sem microfone e não tomaram punição.

O que aconteceu

Em conversa com Matheus na cozinha, a modelo relembrou um papo que teve com ele, Duda e Dudu Camargo, todos sem microfone, o que seria infringir uma regra do reality rural, gerando punição. Porém, isso não aconteceu.

A influenciadora se demonstrou surpresa pelo fato da produção não ter feito nada. "Uai, não entendi", disse ela, baixinho, há que Walério e Martina estavam próximos.

Isso porque, recentemente, Saory fez a casa toda ser punida por ter esquecido de colocar o microfone durante o trato dos animais. "Eu tomei e 'ela' não tomou", apontou a peoa.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gui?

22.307 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
22.307 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.