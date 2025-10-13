2 'bênçãos' acontecem após Fátima virar atendente de padaria em 'Vale Tudo'

Nos capítulos finais, porém, ela dará à luz Salvador. Mas apesar de ser uma excelente notícia e uma oportunidade para a redenção da vilã, o bebê não conseguirá mudar a ambição da mãe.

Fátima decide deixar Salvador com Raquel e seguir sua vida. A criança será criada pela avó, que aparecerá nos últimos capítulos morando em uma mansão ao lado de Ivan (Renato Góes).

Ainda trabalhando na padaria, Fátima conhecerá Carvana (ator ainda não divulgado). Homem muito rico, ele deve ser a peça-chave para satisfazer as ambições da influencer no final de "Vale Tudo", levando-a para viver uma vida milionária ao lado dele e, curiosamente, de César (Cauã Reymond).