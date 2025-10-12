Woody Allen está 'perturbado' com morte de Diane Keaton, diz revista

Woody Allen, 89, ficou arrasado ao descobrir sobre a morte de Diane Keaton. 79. As informações são da revista People.
O que aconteceu
Woody Allen e Diane Keaton se conheceram em 1968, namoraram durante três anos e seguiram amigos por quase seis décadas após o término. "Ele está extremamente perturbado, surpreso e chateado" disse uma fonte à revista.
Allen desconhecia o estado de saúde de Keaton. "Ele a apreciava muito. Ninguém parecia saber. Ele ficou surpreso.", acrescentou a fonte.
Diane Keaton chegou a defender Allen das acusações de estupro. "Woody Allen é meu amigo e continuo acreditando nele", disse em 2018.
