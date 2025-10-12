SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Woody Allen está 'perturbado' com morte de Diane Keaton, diz revista

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Woody Allen estaria perturbado com morte de Diane Keaton, diz revista
Woody Allen estaria perturbado com morte de Diane Keaton, diz revista Imagem: Instagram

Woody Allen, 89, ficou arrasado ao descobrir sobre a morte de Diane Keaton. 79. As informações são da revista People.

O que aconteceu

Woody Allen e Diane Keaton se conheceram em 1968, namoraram durante três anos e seguiram amigos por quase seis décadas após o término. "Ele está extremamente perturbado, surpreso e chateado" disse uma fonte à revista.

Allen desconhecia o estado de saúde de Keaton. "Ele a apreciava muito. Ninguém parecia saber. Ele ficou surpreso.", acrescentou a fonte.

Diane Keaton chegou a defender Allen das acusações de estupro. "Woody Allen é meu amigo e continuo acreditando nele", disse em 2018.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.