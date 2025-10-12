Wallas Arrais vence Prova de Fogo em A Fazenda e pode usar poder de Lampião

Wallas Arrais venceu a Prova de Fogo e conquistou poder para alterar a Roça em A Fazenda 17.

O que aconteceu

Em prova de resistência e equilíbrio de hoje, o cantor garantiu a vitória e o direito de acionar os poderes do Lampião durante a formação da Roça de A Fazenda, com o potencial de mudar o curso da indicação na noite de amanhã.

A disputa, que definiu também os moradores da baia, contou com a participação de oito peões, selecionados por sorteio. A dinâmica consistia em girar uma bola em um recipiente circular sem a deixar cair. A transmissão ao vivo foi realizada pelo RecordPlus, que exibiu somente trechos da competição; a íntegra será apresentada no programa de segunda-feira.