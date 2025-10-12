Tiago Iorc é internado às pressas e desabafa: 'A conta chegou sem dó'

Ele explicou o próprio quadro clínico. "De forma bem simplificada, entre cada uma de nossas vértebras existem discos que funcionam como 'amortecedores'. Esse amortecimento é o que tira o atrito direto de uma vértebra com a outra. Diferentes causas podem causar com que esses discos sejam esmagados pelas vértebras e isso faz com que elas causem um herniamento, uma protrusão. Esse volume extra acaba invadindo o espaço de nervos que passam e se ramificam a partir da coluna, e é esse esmagamento que causa dor, além de outros sintomas".

Tiago Iorc ressaltou que já teve o problema há quatro anos, fez tratamentos menos invasivos, mas se descuidou e agora "a conta chegou sem dó". "Com o tempo, fui me desleixando desses cuidados e caí na armadilha de achar que, por eu não estar sentindo dor, estava tudo bem. Mas esses erros posturais são acumulativos, e uma hora a conta chega. E chegou ontem, sem dó. Por ser uma dor muito desconcertante (não dá nem pra achar posição pra dormir) e por eu ter compromissos de trabalho e viagens importantes, os médicos sugeriram fazer um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna. Vou fazer o procedimento já já. Mandem boas energias. A mensagem principal que quero deixar pra vocês é: cuidem do corpinho, cuidem da alimentação".