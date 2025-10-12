O Agente Secreto: Conheça atriz cotada para o Oscar e ídola de Wagner Moura

Quem é ela?

Tânia vive no povoado Cobra, no interior do Rio Grande do Norte. A artesã estreou como atriz aos 72 anos, quando foi parte do time de figurantes de "Bacurau", também dirigido por Kléber Mendonça Filho.

O papel de estreia, como figurante, abriu portas, conta reportagem do jornal O Globo. Além do diretor, Tânia conheceu Juliano Dorneles, codiretor de "Bacurau", Leonardo Lacca, preparador de elenco, e Tiago Melo, produtor associado.

Logo, acabou convidada para mais trabalhos audiovisuais. Lacca chamou a atriz para o elenco de "Seu Cavalcanti", documentário com elementos de ficção que estreou em setembro, Juliano a convidou para atuar em "Delegado", série que deve estrear em 2026, e Tiago a convidou para atuar no longa ainda inédito "Yellow cake", rodado em Picuí, sertão da Paraíba.

Fiquei tão feliz quando fui convidada e fiz tudo para agradar. A dona Sebastiana foi um prazer a minha vida, e gravar com Wagner Moura não tem nem comparação. Tânia Mara, em entrevista ao Jornal O Globo

Além da atuação, ela segue como artesã, fabricando conjuntos de banheiro e tapetes de tecido de sofá reciclado. "Levei um kit de banheiro para o Wagner. Ele é um amor, ele me ensinou muito. Ele me ensinou que se a gente errar uma cena, não é para parar. Continua, aí quem vem atrás fecha a porteira".