SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Luana Piovani posa nua para ensaio e ri de pergunta sobre Neymar

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Luana Piovani fez ensaio nu
Luana Piovani fez ensaio nu Imagem: Reprodução/Instagram/@luapio @gersonlopes_photographer e @dougvietro

Luana Piovani, 49, postou fotos de um ensaio nu em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A atriz postou um carrossel de seis fotos, todas em preto e branco. Nas imagens, ela aparece nua deitada de barriga para baixo em uma cama.

Sensual, o ensaio não mostra nada explícito. Na legenda, ela agradeceu aos fotógrafos. "Uma tarde em L.A.", escreveu.

Um seguidor questionou: "alguém sabe se o Neymar curtiu?" e Piovani respondeu com uma risada. Ela e o jogador têm uma rixa pública.

Luana Piovani riu ao responder seguidor
Luana Piovani riu ao responder seguidor Imagem: Reporudção/Instagram


Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.