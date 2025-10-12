Luana Piovani posa nua para ensaio e ri de pergunta sobre Neymar

Luana Piovani, 49, postou fotos de um ensaio nu em Los Angeles, nos Estados Unidos.
O que aconteceu
A atriz postou um carrossel de seis fotos, todas em preto e branco. Nas imagens, ela aparece nua deitada de barriga para baixo em uma cama.
Sensual, o ensaio não mostra nada explícito. Na legenda, ela agradeceu aos fotógrafos. "Uma tarde em L.A.", escreveu.
Um seguidor questionou: "alguém sabe se o Neymar curtiu?" e Piovani respondeu com uma risada. Ela e o jogador têm uma rixa pública.
