Katy Perry e Justin Trudeau: entenda como começou o romance

Katy Perry, 40, e o ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, 53, foram flagrados em momentos de intimidade no iate da cantora, em Santa Bárbara, na Califórnia, confirmando os rumores de romance.

O que aconteceu

As fotos foram publicadas com exclusividade pelo Daily Mail, e mostram os dois se beijando. Na ocasião, a cantora surgiu usando um maiô preto e Trudeau sem camisa. Os rumores de que eles estavam vivendo um romance começaram há alguns meses.

Anteriormente, Katy Perry e Trudeau já tinham sido vistos em jantares no Canadá e passeios. As especulações começaram após eles serem flagrados jantando em Montreal, em julho de 2025.