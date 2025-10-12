SplashUOL
Joana Sanz exibe o físico 11 dias após parto: 'Bendita genética'; veja foto

Colaboração para Splash, em São Paulo
A modelo Joana Sanz
Joana Sanz, 33, compartilhou nova foto e mostrou como está seu corpo 11 dias após parto.

Em seu perfil do Instagram, a modelo posou em frente ao espelho usando um conjunto de treino na cor preta. "11 dias depois. Bendita Genética Sanz", escreveu.

O filho de Joana com Daniel Alves nasceu no dia primeiro de outubro. A modelo disse que iria preservar a privacidade do bebê e não iria postar fotos dele.

