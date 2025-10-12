Iza e Yuri Lima se encontram pela 1ª vez após término durante festa de Nala

Iza, 35, e Yuri Lima, 31, estavam juntos como pais durante a festa de aniversário de um ano da filha, Nala, uma semana após anúncio do término.

O que aconteceu

Uma semana após a confirmação oficial da segunda separação, a cantora e o jogador foram fotografados juntos durante a comemoração do primeiro aniversário da filha. As imagens, que circularam nas redes sociais neste fim de semana, mostram o casal em clima harmonioso, posando com a criança em uma festa com tema de safári, para a qual todos vestiram roupas alusivas.

O reencontro familiar ocorre em meio ao recente anúncio do fim do relacionamento, confirmado pela assessoria de Iza a Splash na última terça-feira. Esta é a segunda vez que o casal decide encerrar a relação.