Bêbada, Heleninha é presa acusada de matar Odete Roitman

Heleninha (Paolla Oliveira) vai ser presa por matar a mãe, Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" (Globo). As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.
O que vai acontecer
A artista plástica vai estar em uma boate, acompanhada de Renato (João Vicente de Castro). Alcoolizada, Heleninha vai aparecer conversando com um barman.
Pouco depois a herdeira da família Roitman vai ser presa, acusada de assassinar a própria mãe. Assim como os outros suspeitos, ela negou ter matado Odete em entrevista à polícia.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
