SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Gisele Bündchen posta registro raro da família e namorado, Joaquim Valente

De Splash, em São Paulo
Gisele Bündchen mostrou fotos da família
Gisele Bündchen mostrou fotos da família

Gisele Bündchen, 45, postou raras fotos da família, contendo raros registros de seus três filhos, incluindo o caçula, cujo nome não foi divulgado, e o namorado Joaquim Valente, 35.

O que aconteceu

As imagens, publicadas em suas redes sociais, mostram momentos de afeto e descontração, enquanto Bündchen acompanhou as fotos com uma legenda filosófica: "Há apenas uma coisa mais preciosa do que o nosso tempo… É com quem escolhemos passá-lo".

No carrossel de imagens, o filho mais novo de Gisele aparece de costas, ao lado do irmão Benjamin Rein, 15, em um momento de interação com um piano. Já a filha Vivian Lake, 12, surge em uma selfie com a mãe, mas com o rosto coberto, mantendo a política de privacidade que a ex-modelo adota em relação às crianças.

O terceiro filho de Gisele é resultado de seu relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Gisele e Valente se conhecem desde 2020, mas iniciaram publicamente o romance em março de 2024, marcando um novo capítulo na vida pessoal da empresária.

Gisele Bu?ndchen compartilha cliques raros com os filhos e o namorado, Joaquim Valente
Gisele Bu?ndchen compartilha cliques raros com os filhos e o namorado, Joaquim Valente Imagem: Reprodução/ Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.