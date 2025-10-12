Fernanda Motta sobre câncer de mama raro: 'Não vi a doença como castigo'

Fernanda Motta, 44, refletiu sobre o diagnóstico de câncer de mama raro, recebido em 2019, e afirmou não ter encarado a doença como um "castigo".

O que aconteceu

Fernanda disse ter descoberto a doença em julho de 2019, ao apalpar o próprio seio durante o banho. "Sempre fui atenta ao meu corpo. O câncer era do tipo triplo-negativo, mais agressivo e raro. Por isso, o meu médico prefere falar [em cura definitiva] com sete anos [após o tratamento]. Hoje, não tomo nenhuma medicação, faço apenas exames periódicos a cada seis meses", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Motta admitiu que o diagnóstico foi um choque, mas um aprendizado para o autoconhecimento e dar mais valor à vida. "Dou mais valor para o que interessa de verdade: os momentos com a minha filha, as risadas com os amigos. Antigamente, frustrava-me muito mais. Aprendi a dizer 'não', porque o meu foco [agora] é outro. A gente pensa no material, gosta tanto de trabalhar e, no fim das contas, para que precisa de tudo isso? É mais sobre escolher como viver. E o que quero mesmo é ter saúde para ter paz".