Maria de Fátima arruma emprego CLT na última semana

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Após a morte de Odete Roitman (Débora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) vai arrumar um emprego CLT na última semana de "Vale Tudo" (TV Globo).

O que aconteceu

O sustento da personagem vinha das chantagens que fazia com a vilã da trama. Com a morte de Odete Rotiman, ela fica sem dinheiro.

Fátima começa a procurar emprego, mas é recusada na Tomorrow e na Paladar, e acaba trabalhando em uma padaria. A personagem considera o trabalho "inferior" a ela e terá muita dificuldade de adaptação.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

