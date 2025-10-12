Ex expõe agressões sofridas de Dennis DJ: 'Trancava porta e tirava a chave'

Ela contou que tentava se defender "na medida do possível" e diz que não denunciou Dennis antes "porque fui burra". "Deveria ter entendido que ali não era meu lugar de mulher. Ele é um homem que usa uma perfeita máscara social, uma pessoa capaz de manipular, de mentir, de omitir e judicialmente isso será comprovado".

Além das acusações de violência física, Bárbara também acusa Dennis de violência psicológica, sexual e patrimonial. "Eu não tive acesso ao que era meu de direito, tive acesso ao que eles quiseram me mostrar", disse ela sobre acordo feito com o ex-marido em 2022.

Falcão e o produtor também disputam a guarda do filhos deles, Dennis, 6. Atualmente, o artista está com a guarda da criança desde abril, e Bárbara só pode visitá-lo com autorização.

Ela afirma que a criança está sofrendo por estar distante da mãe. "Meu filho deve estar sofrendo muito, mas não sei nem dizer como meu filho está agora. A última visita assistida foi neste final de semana, e ele não está bem. Ele pergunta quando vou voltar para casa, e eu não tenho resposta, não sei o que dizer. Eu quero a vida do meu filho de volta, a vida que ele merece ter, do lado da mãe. Não há como expressar a dor, o vazio que eu sinto diariamente. Ele [Dennins DJ] sabe que eu vou até o fim. Não vou abrir mão do meu filho".

Entenda

Bárbara e Dennis anunciaram o divórcio em 2021. Eles foram casados por 13 anos e juntos são pais de Dennis, de 6 anos.