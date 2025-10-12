'A obra musical mais bonita que já foi escrita', segundo Dave Grohl

Dave Grohl, 56, ícone do Nirvana e vocalista do Foo Fighters, surpreendeu os fãs ao revelar uma de suas músicas favoritas não vem do rock ou do punk, mas sim de um clássico suave dos anos 1970: "Never Let Her Slip Away", de Andrew Gold.

O que aconteceu

O músico já explicou que sua formação musical veio de um repertório amplo — moldado ainda na infância, ouvindo rádio AM no carro, com artistas como Phoebe Snow, Carly Simon e 10cc. Em entrevista ao podcast WTF, de Mark Maron, em 2013, ele mencionou a canção de Andrew Gold como um de suas favoritas.