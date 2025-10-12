Dança dos Famosos: veja quem avançou e quem vai para a repescagem

A última rodada da fase classificatória do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, hoje, resultou na classificação de três duplas, enquanto outras três vão disputar a repescagem.

O que aconteceu

Quem avançou de fase: Silvero Pereira, David Junior e Duda Santos.

Quem vai disputar a repescagem: Richarlyson, Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz.