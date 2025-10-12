Dança dos Famosos: veja quem avançou e quem vai para a repescagem

A última rodada da fase classificatória do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, hoje, resultou na classificação de três duplas, enquanto outras três vão disputar a repescagem.
O que aconteceu
Quem avançou de fase: Silvero Pereira, David Junior e Duda Santos.
Quem vai disputar a repescagem: Richarlyson, Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz.
Gracyanne Barbosa, que era do grupo B, se machucou e deixou a competição. Luciano Huck a convidou para retornar ao Dança na edição de 2026.
Grupo A
O grupo A se apresentou na semana passada ao ritmo de funk. Sete duplas se enfrentaram.
Quem avançou: Lucas Leto, Manu Bahtidão e Allan Souza Lima se destacaram e seguem direto para a próxima fase.
Quatro famosos foram para a repescagem: Nicole Bahls, Wanessa Camargo, Álvaro e Luan Pereira.
Duplas que foram para repescagem dos grupos A e B vão se enfrentar. Os confrontos deverão ocorrer no próximo domingo e apenas duas duplas deverão avançar de fase.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.