Mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no Rio tem 1.700 m²; conheça

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira vivem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A artista está se despedindo da personagem Heleninha, de "Vale Tudo" (Globo).
Como é a mansão do casal
O imóvel tem 1.700 m². A residência está "abraçada" pela vegetação nativa carioca.
Projeto de arquitetura é assinado por Aurora Grei e Carla Napolião, com design de interiores por Andrea Eiras.
Imóvel foi planejado com ambientes integrados e grandes painéis de vidro que promovem a conexão entre os ambientes.
Casa é a realização de um sonho para Paolla, após um incêndio atingir a casa antiga da atriz. Uma peça que sobreviveu ao fogo é uma fotografia de Almir Reis, um registro da Praia Vermelha (Rio de Janeiro).
Quarto do casal possui paleta de cores claras e texturas naturais.
Paolla mantém um espaço reservado na varanda de seu quarto para um altar ecumênico.
Área externa tem piscina e espaço gourmet.
