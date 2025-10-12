Mansão de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no Rio tem 1.700 m²; conheça

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira vivem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A artista está se despedindo da personagem Heleninha, de "Vale Tudo" (Globo).

Como é a mansão do casal

O imóvel tem 1.700 m². A residência está "abraçada" pela vegetação nativa carioca.

Projeto de arquitetura é assinado por Aurora Grei e Carla Napolião, com design de interiores por Andrea Eiras.