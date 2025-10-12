SplashUOL
Gagliasso se emociona com papel de vítima da ditadura após viver torturador

De Splash, em São Paulo

Oito anos após as gravações de "Marighella", em que interpreta um torturador racista, Bruno Gagliasso, 43, encarna o papel de vítima da ditadura no documentário "Honestino".

Ele se emociona ao comparar os dois papéis. "Eu me senti muito aliviado [interpretando Honestino]. Fico até emocionado falando com você. Porque é um outro tipo de... de lugar pra se estar, sabe? Eu lembro que na época [de "Marighella"] foi muito duro. Minha filha tinha acabado de chegar, e eu fazia um cara racista", relembra em entrevista a Splash.

Esse filme é uma grande homenagem, uma grande alerta para as futuras gerações. Porque, por muito pouco, a gente não passa por tudo isso de novo. Bruno Gagliasso

Agora, ele interpreta o líder estudantil Honestino Guimarães, morto pela ditadura militar aos 26 anos. O filme é dirigido por Aurélio Michiles, que estudou com Honestino na Universidade de Brasília. "Como documentarista, sempre tive a vontade de contar a história dele, de contar daquele momento que eu vivi", diz o diretor.

Aurélio Michiles decidiu fazer o filme após ver um discurso do neto de Honestino Guimarães. No ano passado, Lucas Lopes foi chamado para fazer uma homenagem ao avô na reinauguração da ponte que leva o nome de Honestino. A imagem virou a abertura do filme: "Falar do meu avô, para mim, é muito difícil. É alguém que eu queria muito ter conhecido, tenho muito orgulho, mas nunca pude ver", disse na ocasião. Aurélio relembra: "Eu vi aquele menino de 13, 14 anos fazendo aquele discurso, e disse: poxa, agora não tem volta. A voz dele me tocou profundamente".

Eu já estive do outro lado numa história dessa, estive do lado da escória. Por que não estar do lado de quem realmente merece ter a história contada? É uma história muito atual. Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso diz que recebeu "com tesão" o convite para fazer o filme. "É diferente quando a gente faz um filme com vontade de fazer. Não que eu não faça outros filmes com vontade, mas esse filme é real, pô. Esse filme conta a história de dezenas, de centenas de pessoas que sofreram, que passaram por situações que não precisavam ter passado, só que, ao mesmo tempo, precisavam se impor, precisavam falar. Se hoje a gente vive uma democracia, é por conta de pessoas como o Honestino".

"Honestino" estreou no Festival do Rio na última quinta-feira (9). O documentário, que mistura depoimentos de pessoas próximas a Honestino e cenas ficcionais interpretadas por Gagliasso, também será exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A previsão é que o filme chegue às salas comerciais de cinema em maio de 2026.

