Bruna Marquezine exibe barriga chapada em dia de praia no Rio

De Splash, em São Paulo
Bruna Marquezine, 30, aproveitou o dia de folga para renovar o bronzeado na praia de São Conrado, no Rio.

O que aconteceu

Atriz foi flagrada hoje na areia da praia. Na ocasião, ela surgiu usando um biquíni listrado em tons de branco, vermelho e marrom.

Ontem, Bruna marcou presença no lançamento da nova coleção da Havaianas. Para chegar ao local, ela foi de mototáxi e posou sorridente para as fotos.

