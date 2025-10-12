Bruna Griphao mostra look após vestido polêmico: 'Hoje acertamos?'

Bruna Griphao, 26, mostrou o vestido escolhido para o ensaio do Salgueiro após ser criticada por outro look na sexta-feira.
O que aconteceu
A roupa usada pela atriz no casamento de Lexa e Ricardo Vianna foi muito criticada nas redes sociais. Griphao concordou com as críticas e disse que o vestido era horrível.
À noite, a ex-BBB se arrumou para o ensaio da escola onde será musa, e comparou os looks. "E hoje acertamos?", questionou na legenda do Instagram — onde, dessa vez, recebeu muitos elogios.
O designer das duas roupas foi a mesma pessoa: Marcio Ferreira. Ontem ele defendeu a peça usada no casamento. "Pegam uma pessoa chegando no casamento, com uma cara de desesperada, desajeitada, bem diferente da foto que a gente fez dela quando saiu pronta, numa sexta-feira chuvosa... Ninguém consegue chegar impecável em lugar nenhum", disse em entrevista ao gshow.
