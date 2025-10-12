Ana Castela beija Zé Felipe em público e suposto gesto obsceno rouba cena

Zé Felipe, 27, e Ana Castela, 21, deram o primeiro beijo em público, mas não assumiram o romance.

O que aconteceu

Ana e Zé deram selinho e admitiram que estão se conhecendo melhor, mas não disseram se já é namoro. O momento foi durante gravação para o programa Domingo Legal (SBT), que deve ir ao ar na próxima semana.

Cantores também apresentaram a música que lançaram juntos, "Sua Boca Mente". Em determinado momento, Zé dá um beijo no ombro de Ana em demonstração de carinho.