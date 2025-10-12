SplashUOL
Amiga dá detalhes dos últimos dias de Diane Keaton

Colaboração para Splash, em São Paulo
Diane Keaton

Diane Keaton morreu ontem, aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo pessoas próximas, a saúde da artista havia piorado nos últimos meses.

Carole, uma amiga próxima da atriz, contou como foi seu último encontro com Diane, semanas antes de sua morte. "Eu a encontrei duas ou três semanas atrás e ela estava muito magra. Tinha perdido muito peso. (...) Fiquei um pouco impressionada com quanto peso ela tinha perdido", disse em entrevista à People.

Segundo amigas e fontes ouvidas pela People, a saúde da artista piorou de maneira surpreendente. "Foi tão inesperado, especialmente para alguém com tanta força e alegria".

Morte foi confirmada por um porta-voz da família de Diane. A causa do óbito, no entanto, não foi divulgada.

