Virginia promove festa para crianças na quadra da Grande Rio e leva filhos

Virginia Fonseca promoveu, neste sábado (11), uma festa para o Dia das Crianças na quadra da Grande Rio, escola da qual ela é rainha de bateria, e levou o filhos para a celebração.

O que aconteceu

Fonseca foi para o evento na companhia de Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, 1. O evento aconteceu na quadra da Grande Rio, que fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Festa reuniu diversas crianças que integram a Pimpolhos da Grande Rio. A quadra da agremiação foi decorada com brinquedos para os pequenos se divertirem, além de comida. Cerca de 2 mil pessoas participaram do evento entre crianças e familiares da comunidade