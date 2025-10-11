'Talento': irmã relembra detalhes da morte precoce de atriz de 'A Viagem'

Foi o trabalho nesta última peça que chamou a atenção de Solange Castro Neves, colaboradora de Ivani Ribeiro, autora de "A Viagem". O convite para a novela veio logo depois do espetáculo, e Chris se mudou para o Rio. Seu sobrenome artístico, Pitsch, foi uma homenagem ao namorado

Sua única participação na TV foi justamente em "A Viagem" (1994). Sua carreira foi interrompida cerca de um ano após finalizar as gravações da trama espírita.

Bárbara (Chris Pitsch) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Vítima de um infarto fulminante, Chris morreu aos 24 anos. Desde os 14, ela convivia com uma cardiopatia congênita, uma malformação no coração presente desde o nascimento.

Chris estava sozinha em casa, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, quando passou mal. Ela foi encontrada desmaiada pelo pai e pelo namorado dela, Beto. A fatalidade aconteceu enquanto ela recebia a família para uma temporada. "O mais curioso desta história é que o pai, a mãe e o padrasto, que são de São Paulo, estavam todos no Rio neste dia", relembra a personal trainer Lubianca Pagliuca Cavedini dos Santos, uma das irmãs de Chris, ao jornal O Globo.