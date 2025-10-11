'Ruptura' é ficção? Nos tornamos nossos próprios chefes carrascos

Você já parou para pensar que horas o seu trabalho realmente acaba? A série "Ruptura" (Apple+) mergulha de cabeça em uma das questões mais urgentes da nossa geração: a demolição completa da fronteira entre a vida profissional e a vida pessoal.

No vídeo de hoje, Arapê Malik investiga como tudo foi redesenhado para que a gente nunca pare de trabalhar: a cultura do "sempre online", os escritórios que parecem a sala da nossa casa e cidades como São Paulo.