Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 13/10 a 18/10

Dita alerta Candinho sobre seu mau pressentimento. Inês e Sandra planejam roubar as joias de Candinho. Araújo expulsa Olga de sua casa. Estela confessa a Túlio que teme não recuperar sua memória. Maria Divina confronta Francine. Celso confessa a Candinho que mentiu para o primo, e acredita que Sandra não se entregará para a polícia. Paixão afirma que precisa ver a mudança de Ernesto. Estela questiona Túlio sobre sua esposa. Sandra ameaça Candinho com uma arma, e Dita chega na hora.

Terça, 14 de outubro

Sandra dispara, e Candinho se desespera. Quitéria chama a polícia, mas Sandra e Inês conseguem fugir. Túlio conta a Estela que foi abandonado por Irene. Lauro cuida de Dita. Mirtes se apresenta a Paixão como noiva de Ernesto. Olga ameaça Araújo. Medeia se insinua para Asdrúbal. Zé dos Porcos fica dividido entre Maria Divina e Francine. Lauro anuncia que Dita está bem. Cunegundes revela a Medeia sobre o mapa das esmeraldas. Candinho e Dita se beijam. Inês e Sandra simulam a morte da vilã, quando a polícia chega.

Quarta, 15 de outubro

A polícia anuncia a Celso que Sandra está morta. Estela tem uma vaga lembrança de sua identidade, e agradece a Túlio. Francine ensina Maria Divina a dançar. Inês diz a Ernesto que Sandra morreu. Olga retorna à pensão de Margarida. Paula alerta Túlio sobre seus sentimentos por Estela. Asdrúbal pega o mapa das esmeraldas por engano, e Cunegundes, Quinzinho e Medeia decidem ir atrás do professor. Todos comentam a suposta morte de Sandra. Celso ordena o início do enterro, e Inês se desespera.

Quinta, 16 de outubro