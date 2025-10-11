Bilionário e filho de miss: quem é empresário que se casa com Franciny

A influenciadora Franciny Ehlke, 26, se casa hoje com o empresário bilionário Tony Maleh, 36, na Costa Amalfitana, na Itália. Saiba quem é ele.

Quem é Tony Maleh

Antoine Maleh, mais conhecido como Tony, é empresário e discreto em relação a sua vida pessoal. Nas redes sociais, ele tem apenas cinco fotos.

Tony é filho de Ana Elisa Flores, que foi Miss Brasil em 1984. Nas redes, a mãe do empresário mostra que aprova o relacionamento do filho e faz declarações para a nora.