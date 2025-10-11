SplashUOL
O que esperar da quarta temporada de Invencível?

Luciana Rosa
Colaboração para Splash, em Nova York
Mark Grayson na terceira temporada da série Invencível, do Prime Video
Mark Grayson na terceira temporada da série Invencível, do Prime Video Imagem: Divulgação/Prime Video

O público que lotou o palco principal da New York Comic Con 2025 teve o que esperava, e também o que não esperava, do painel de Invincible (Invencível).

O encontro reuniu o criador da série, Robert Kirkman, e os atores Steven Yeun (voz de Mark Grayson) e Gillian Jacobs (Eve), em uma conversa divertida, cheia de brincadeiras internas e pequenas pistas sobre o que vem por aí na quarta temporada da animação da Prime Video.

O que aconteceu

Ao contrário das temporadas anteriores, a nova fase começa com o relacionamento de Mark e Eve em um momento de estabilidade, algo raro no universo de Invincible. Segundo Kirkman, esse equilíbrio inicial vai contrastar com uma escalada de crises e ameaças. "Queremos manter a intimidade e o realismo emocional mesmo quando tudo está desmoronando ao redor", explicou o criador.

A equipe ressaltou que a série continuará buscando performances emocionalmente precisas, mesmo em meio às batalhas épicas que caracterizam a trama. O resultado, segundo o time criativo, é uma combinação de realismo afetivo e ação grandiosa, a marca registrada de Invincible.

A introdução de Thrag, um dos personagens mais temidos dos quadrinhos, promete elevar o nível de tensão e violência. A confirmação de Lee Pace como Thrag foi recebida com aplausos e gritos no auditório. O desempenho do ator foi descrito como "poder contido, calculista, com uma raiva subterrânea prestes a explodir".

Outro retorno muito aguardado é o de Battle Beast, com a voz de Michael Dorn, inspirado no personagem Worf de Star Trek. De acordo com a equipe, os fãs podem esperar confrontos significativos e intensos.

A dublagem da série continua sendo um desafio técnico: os atores gravam separadamente, muitas vezes sem contracenar uns com os outros. A diretora de voz Meredith Layne coordena as sessões e ajusta a intensidade das falas na fase de ADR, quando os áudios são refinados para casar com a animação final.

A equipe reafirmou o compromisso com a fidelidade ao material original de Invincible, publicado pela Image Comics. "Se não está quebrado, não conserte", disse Kirkman, resumindo a filosofia da adaptação.

No entanto, a quarta temporada trará elementos inéditos, usados com moderação, para expandir a narrativa sem descaracterizar os personagens.

Por questões de direitos autorais, certos crossovers e participações especiais, como o personagem Spawn, devem continuar ausentes. Em contrapartida, haverá ajustes de representatividade, com um aumento deliberado na presença de personagens femininas, equilibrando o elenco para algo próximo de 50%, uma decisão influenciada pela conscientização sobre o desequilíbrio histórico nos quadrinhos originais.

A quarta temporada estreia em março de 2026. As três primeiras temporadas estão disponíveis no Prime Video.

