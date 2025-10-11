Namorada de Charlie Hunnam impôs regra para ator viver assassino em série

Charlie Hunnam, 45, ator que vive Ed Gein na série "Monstro: A História de Ed Gein", revelou que a namorada, Morgana McNelis, 42, estabeleceu uma condição para que ele aceitasse o papel do criminoso na produção da Netflix.

O que aconteceu

O astro explicou que a regra imposta pela companheira vale para todos os seus trabalhos. Em entrevista ao portal E! News, ele contou que deve se dedicar completamente ao personagem, mas, ao final das filmagens, precisa tirar uma folga para se desligar completamente da função.