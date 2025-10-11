Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, aos 79 anos

Diane Keaton, 79, morreu hoje, na Califórnia, nos Estados Unidos. As informações foram confirmadas pela revista norte-americana People.
O que aconteceu
Morte foi confirmada por um porta-voz da família de Diane à People. A causa do óbito, no entanto, não foi divulgada.
Família pediu respeito e privacidade nesse momento. Maiores detalhes sobre o velório não foram divulgados.
Diane Keaton era um dos nomes mais famosos de Hollywood. Ela venceu o Oscar de melhor atriz em 1977 pelo papel no filme "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa".
Diane Keaton nasceu em Los Angeles, na Califórnia, no dia 5 de janeiro de 1946. Ela começou sua carreira no teatro e fez sua estreia no cinema como figurante em "As Mil Faces do Amor" (1970).
Seu primeiro destaque em Hollywood foi em "O Poderoso Chefão" (1972). Diane foi escolhida pelo diretor Francis Ford Coppola para interpretar Kay Adams, par romântico do protagonista Al Pacino. Ela retornou ao personagem nas sequências da franquia em "O Poderoso Chefão - Parte 2" (1974) e na Parte 3 (1990).
Keaton esteve em diversos filmes de Woody Allen. Ela estrelou longas do diretor como "Sonhos de um Sedutor" (1972), "O Dorminhoco" (1973) e "A última Noite de Boris Grushenko" (1975). Parceria longeva com Woody fez com que Diane defendesse o diretor das acusações de estupro. Em 2018, ela declarou lealdade ao cineasta, que sofria acusações de abuso sexual.
Oscar veio em 1977, em um filme dirigido por Woody. Ela venceu a estatueta com a atuação no filme "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa".
Keaton voltou a ser indicada ao Oscar em outras três ocasiões: em 1982 pela atuação em "Reds" (1981); em 1997 por "As Filhas de Marvin"; e em 2004 pelo longa "Alguém Tem Que Ceder" (2003). No entanto, ela não levou essas estatuetas.
Como atriz, seus outros trabalhos memoráveis foram: "Baby Boom" (1987), "O Pai da Noiva" (1991), "O Pai da Noiva - Parte 2" (1995), "O Clube das Desquitadas" (1996), entre outros.
Keaton também atuou como diretora no documentário "Heaven" (1987), e o filme "Hanging Up" (2000), e um episódio de Twin Peaks.
Diane Keaton deixou dois filhos adotivos, Dexter e Duke. A atriz optou por nunca se casar.
