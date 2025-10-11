Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, aos 79 anos

Diane Keaton era um dos nomes mais famosos de Hollywood. Ela venceu o Oscar de melhor atriz em 1977 pelo papel no filme "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa".

Morre Diane

Diane Keaton nasceu em Los Angeles, na Califórnia, no dia 5 de janeiro de 1946. Ela começou sua carreira no teatro e fez sua estreia no cinema como figurante em "As Mil Faces do Amor" (1970).

Seu primeiro destaque em Hollywood foi em "O Poderoso Chefão" (1972). Diane foi escolhida pelo diretor Francis Ford Coppola para interpretar Kay Adams, par romântico do protagonista Al Pacino. Ela retornou ao personagem nas sequências da franquia em "O Poderoso Chefão - Parte 2" (1974) e na Parte 3 (1990).

Keaton esteve em diversos filmes de Woody Allen. Ela estrelou longas do diretor como "Sonhos de um Sedutor" (1972), "O Dorminhoco" (1973) e "A última Noite de Boris Grushenko" (1975). Parceria longeva com Woody fez com que Diane defendesse o diretor das acusações de estupro. Em 2018, ela declarou lealdade ao cineasta, que sofria acusações de abuso sexual.

Oscar veio em 1977, em um filme dirigido por Woody. Ela venceu a estatueta com a atuação no filme "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa".