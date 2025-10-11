Ed Gein matou o irmão? O que é real ou ficção na série 'Monstro' da Netflix

Não há provas de que Gein tenha cometido o homicídio. Ele alegou que os dois estavam combatendo um incêndio florestal quando Henry morreu. Segundo o livro de Harold Schechter sobre a história de Ed, a polícia descartou crime e relatou que Henry morreu de insuficiência cardíaca após asfixia, em 1944.

O assassinato de Evelyn Hartley também foi inventado. Na série, Gein fica obcecado pela menina vivida por Addison Rae, a sequestra e a mata.

Hartley foi uma garota que realmente desapareceu em uma cidade perto da de Gein, mas nunca foram encontradas evidências que ligassem os dois. A garota sumiu em 1953, segundo o Winona Daily News. Ed se tornou o principal suspeito apenas após ser preso pelos assassinatos de Bernice Worden e Mary Hogan, em 1957.

Evelyn Hartley e Addison Rae como a personagem Imagem: Reprodução e Divulgação

Adeline não era sua cúmplice

Enquanto na série Adeline Watkins era cúmplice e namorada de Gein, na realidade o nível da relação deles não era claro. Após a prisão de Ed, Watkins contou ao Minneapolis Tribune que eles namoraram por 20 anos, e recusou o pedido de casamento. Mais tarde, Watkins voltou atrás e disse que o conhecia apenas como um amigo "quieto e educado".