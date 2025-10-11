Os quatro melhores filmes da história (e um bônus), segundo Matt Damon

'Fuga à Meia-Noite' (1988)

"O Ben [Affleck] e eu sempre amamos Fuga à Meia-Noite, então quero colocar uma comédia na lista". Nesta comédia policial de Martin Brest, Robert De Niro interpreta Jack Walsh, um caçador de recompensas que precisa escoltar um contador fugitivo através dos Estados Unidos enquanto é perseguido pela máfia e pelo FBI. Onde assistir: Apple TV+ ou alugar no Prime Video.

Jack Kehoe em Fuga à Meia-Noite (1988) Imagem: Divulgação/IMDb

'Pulp Fiction: Tempo de Violência' (1994)

Eu estava na estreia de Pulp Fiction no Mann's Chinese Theatre, em 1994. Foi como estar em um show de Rock and Roll. Aquilo nos deixou empolgadíssimos com o que o cinema pode fazer. Foi, sem dúvida, um dos grandes momentos da minha vida como espectador Matt Damon

O cultuado filme de Quentin Tarantino revolucionou o cinema nos anos 1990 com sua narrativa não linear, diálogos afiados e trilha sonora icônica. A trama entrelaça as histórias de assassinos, boxeadores e criminosos em uma Los Angeles violenta e cheia de estilo. Onde assistir: Mercado Play, Netflix, Paramount+