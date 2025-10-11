SplashUOL
Cantor flerta com Virginia Fonseca: 'Vai gostar da pegada'

Manim Vaqueiro mandou direta para Virginia Fonseca
Manim Vaqueiro mandou direta para Virginia Fonseca Imagem: Reprodução/Instagram/@manimvaqueiroo e @virginia

O cantor Manim Vaqueiro, 20, flertou com Virginia Fonseca, 26, ontem.

O que aconteceu

Manim postou um vídeo de quando participou do programa da apresentadora. Na época, Virginia aprovou o perfume do artista. "Quem gosta do cheiro, provavelmente vai gostar da pegada...", provocou no Instagram.

Em outro postado no TikTok, ele comenta o romance entre Virginia e Vini Jr. "[Ele] mordeu ligeiro e soltou. [...] Se eu conheço uma mulher daquela ali, segurava ela em minha vida, não soltava nunca mais. Eu com uma mulher daquela ali, para torrar o salarinho que eu tenho, é ligeiro".

[Aqui] não tem negócio dela viajar para fora do Brasil não. Aqui ela pega um voo para Fortaleza mesmo, ela para ali no aeroporto e eu vou buscar ela de carroça. Virginia, se você tiver solteira e quiser eu, eu quero, viu.


