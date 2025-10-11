SplashUOL
Maira Cardi atualiza estado de saúde de Thiago Nigro após cirurgia

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Maira Cardi atualiza estado de saúde do marido, Thiago Nigro
Maira Cardi atualiza estado de saúde do marido, Thiago Nigro Imagem: Instagram

Maira Cardi, 42, usou as redes sociais para falar sobre o estado do marido, Thiago Nigro, 35, após cirurgia.

O que aconteceu

A influenciadora tranquilizou seus seguidores afirmando que a cirurgia foi um sucesso. "Deu tudo certo, cirurgia um sucesso! Agora, dois meses de recuperação".

Thiago precisou ser internado em meio à renovação de votos do casal, após torcer o joelho. No dia em que ele foi internado, Maíra explicou: "Laudo do noivo: está todo enfaixado e terá que operar! Mas, em nome de Jesus, eu creio em um Deus de milagres e vamos mudar esse quadro".

A renovação de fotos estava programada para durar cinco dias, em São Paulo. Após o acidente de Nigro, as festas não seguiram normalmente.

