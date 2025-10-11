Lucas Lima recebe declarações de Sandy e de suposta affair: 'Meu amado'

Lucas Lima celebra 43 anos neste sábado (11) e recebeu declarações afetuosas da ex-esposa, Sandy, e da influenciadora Mina Winkel, apontada como seu novo affair amoroso.

O que aconteceu

Lucas refletiu sobre a vida ao celebrar o aniversário em postagem no Instagram. "Uma das minhas resoluções de ano novo era 'melhorar a autoestima' e hoje dou esse que era o mais complexo de todos. Tive algumas viradas de chave esse ano. Nada de mais, mas que me deram um belo empurrão? Eu busquei a autoestima pela estética e vi que era tri, mas era caloria vazia".

Cantor disse ter compreendido que a verdadeira autoestima "é uma quebra de complexo que a gente tá sempre montando, nunca termina". "Hoje eu consigo me olhar por dentro e por fora e - na maior parte do tempo - gostar do que eu vejo, celebrar a pessoa que eu construí. Meu filho confia em mim assim como a mãe dele, minha família me respeita, meus amigos sentem que podem contar comigo, meus colegas de trabalho me admiram e me apoiam. O que pode ter mais valor do que conquistar o respeito e amor de quem a gente respeita e ama? Se eu conquistei é porque mereço. Aceitar isso é tão novo (e tão tri)".