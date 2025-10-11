Lexa diz confiar no marido, mas admite ter senha do celular dele: 'Acordo'

Lexa, 30, afirmou que confia no marido, Ricardo Vianna, 33, mas admitiu saber a senha do celular dele.

O que aconteceu

Cantora disse ter um acordo com Vianna, e ele também sabe qual sua senha. "Lá em casa, eu tenho a senha dele, e ele a minha. Mas ninguém fica olhando [o celular um do outro]. Chegamos a um acordo, é só fazer direitinho e está tudo certo", declarou durante participação no Caldeirão com Mion (Globo), neste sábado.

Lexa e Ricardo estão juntos desde 2023 e oficializaram a união ontem. No programa, o ator aproveitou para fazer uma declaração de amor à esposa, a quem chamou de "perfeita, generosa, forte, família e mamãe exemplar".