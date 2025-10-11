Leticia Colin posa de biquíni e é elogiada: 'Lindona'

Leticia Colin, 35, posou de biquíni em novas fotos e recebeu vários elogios nas redes sociais.
O que aconteceu
Em seu perfil do Instagram, a atriz publicou fotos em que aparece na praia usando um biquíni preto com detalhes em branco. "Aproveita o dia nublado e planeja seu próximo banho de sol", escreveu na legenda.
Nos comentários, a artista foi super elogiada. "Sereia moderna, linda, cheia de charme!", disse Juliana Silveira; "Lindona", exaltou Karine Teles; "Deusa de tudo", exaltou Louise D'Tuani.
