Kathy ataca Yoná após treta em A Fazenda 17: 'Fantoche do Dudu'

Kathy Maravilha discutiu com Yoná durante a grande treta que aconteceu na sede após a peoa molhar as roupas de cama de A Fazenda 2025 (Record).
O que aconteceu
Yoná argumentou que mexeu com as roupas de cama após se sentir injustiçada. "Tudo pode, só eu não posso nada!"
Kathy a rebateu. "Se você é escrota, vou ser três vezes mais. Você não vai mandar nessa casa, porque a casa não é tua. Eu fiz alguma coisa com você?"
No Ilhados com a Sogra, abaixaram a cabeça pra você! Eu não sou a Ana Paula, não, que você fala e ela fica sem saber dialogar. Eu tenho argumento e você não!
Kathy Maravilha
Ela ainda acusou a peoa de ser um fantoche de Dudu Camargo. "Eu tô na moita e você é fantoche. Sem o Dudu, você não tem nada aqui! Vamos ver se essa p*rra é lápis ou lapiseira."
