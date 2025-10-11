'It': Nova série mostra ataque brutal do palhaço mais assustador do cinema

Durante o painel, Andy Muschietti, que dirige quatro dos nove episódios, explicou que a série pretende responder a perguntas deixadas de propósito sem resposta nos filmes. "Um dos enigmas do livro é um quebra-cabeça inacabado. Agora estamos voltando para montar as peças que faltavam", disse o diretor.

Inspirada nas entrevistas fragmentadas de Mike Hanlon, a série parte de um quebra-cabeça intencionalmente inacabado, que convida o público a explorar novos mistérios e uma história contada de trás para frente. "It: Bem-Vindos a Derry" mergulha nas origens de Daniel X, em um plano sombrio que envolve o enigmático Bob Gray, a persona ancestral que daria origem ao palhaço Pennywise.

A trama se passa em 1962, período que se alinha ao ciclo de 27 anos que precede os acontecimentos dos filmes de 1989, recriando a atmosfera e o espírito do romance original enquanto apresenta novos personagens, que ajudam a explicar como o medo se enraizou em Derry. "Há algo nos contos de Stephen King que sempre remete à terra, às raízes, àquilo que estava ali antes mesmo da cidade existir", explicou Kimberly Guerrero, que interpreta Rose, uma mulher indígena. "A gente também tem histórias para contar", completou a atriz, sob aplausos da plateia.

Entre os rostos que estreiam no universo de It, destaca-se o ator, diretor e músico Rudy Mancuso, de origem brasileira, que aparece em uma das cenas exibidas com exclusividade no painel. O elenco também conta com Bill Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Grant Nickalls e Kimberly Guerrero, sob a supervisão dos showrunners Brad Caleb Kane e Jason Fuchs, além da produção executiva de Barbara e Andy Muschietti.

Os atores ressaltaram que, apesar do terror, a série mantém a dimensão emocional presente na obra de King. "Os personagens vivem entre o medo e a humanidade. O verdadeiro pavor, às vezes, vem de dentro", comentou Chris Chalk, que interpreta Dick Halloran, personagem já conhecido pelos leitores do autor e que ganha novo desenvolvimento na trama.

A série estreia no dia 26 de outubro na HBO Max, marcando oficialmente a temporada de Halloween.