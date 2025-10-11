Franciny Ehlke se casa hoje com bilionário Tony Maleh na Itália





A celebração ocorre na Costa Amalfitana, na Itália. A festa começou ontem, com um "welcome dinner" (jantar de boas-vindas) para os convidados.

O local escolhido para o evento foi a Villa Cimbrone, em Ravello, cuja locação custa entre 80 a 200 mil euros. Na conversão para o real, esse valor é de R$ 500 mil a R$ 1,2 milhão.

O preço é estimado devido às custas com hospedagens do hotel da Villa e do buffet para os convidados. O preço do buffet por pessoa é de 310 euros (R$ 1.930,00).

Franciny Ehlke se casa com Tony Maleh Imagem: Instagram