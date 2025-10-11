Fernando manda Yoná ir embora de A Fazenda 17: 'Você vai ficar louca aqui

O clima esquentou entre Fernando Sampaio e Yoná Sousa, neste sábado (11), em A Fazenda 17 (RecordTV).

O que aconteceu

Fernando e Yoná discutiram na cozinha após o peão acusar a colega de comprar briga com todos os participantes da casa. Sousa rebateu Sampaio e relembrou brigas dele com outros peões no programa.

Sampaio reagiu, chamou Yoná de "desequilibrada" e disse já ter resolvido seus problemas de convivência. "Já me resolvi com a Tamiris, [mas] você odeia a Tamiris e tá querendo levantar uma pauta fraca lá fora. Com a Gabi levantarei todas as vezes o que achar necessário falar dela aqui dentro", falou o ator.