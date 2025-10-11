SplashUOL
Assine UOL
Êta Mundo Melhor!

'Êta Mundo Melhor!' hoje (11): veja resumo do capítulo deste sábado

Colaboração para Splash, em São Paulo
Dita em Êta Mundo Melhor!
Dita em Êta Mundo Melhor! Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (11) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho pergunta a Sandra sobre seu filho, e a vilã despista o primo. Túlio admira Estela, que sonha com Anabela. Quitéria teme o retorno de Sandra. Zulma exige que Ernesto controle Sandra. Sandra conta a Inês seu plano de assaltar a mansão de Candinho. Maria Divina reporta o roubo de sua esmeralda para a polícia. Asdrúbal questiona Cunegundes sobre a compra do sítio de Candinho. Araújo acusa Olga de mentir para ele. Estela confessa a Túlio, Paula e Jorge que perdeu a memória. Dita tem um mau pressentimento com Candinho.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.