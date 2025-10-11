'Dona de Mim' hoje (11): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sábado (11) em "Dona de Mim" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Kami e Leo se incomodam com as atitudes de Bárbara. Ricardo engana Tânia e consegue chamar a polícia. Tânia foge de casa. O desabafo de Kami em seu perfil da rede social faz sucesso. Ricardo alerta Jaques sobre o estado de Tânia. Ryan nota o comportamento alterado de Lucas e confronta Bárbara. Tânia liga para Vanderson. Lucas vence sua luta e agrada Romano, mas acaba desmaiando. Ryan cobra que Bárbara fale a verdade sobre o estado de Lucas.