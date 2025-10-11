SplashUOL
'Dona de Mim' hoje (11): veja resumo do capítulo deste sábado

Colaboração para Splash, em São Paulo
Ryan (L7NNON) em 'Dona de Mim'
Ryan (L7NNON) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sábado (11) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Kami e Leo se incomodam com as atitudes de Bárbara. Ricardo engana Tânia e consegue chamar a polícia. Tânia foge de casa. O desabafo de Kami em seu perfil da rede social faz sucesso. Ricardo alerta Jaques sobre o estado de Tânia. Ryan nota o comportamento alterado de Lucas e confronta Bárbara. Tânia liga para Vanderson. Lucas vence sua luta e agrada Romano, mas acaba desmaiando. Ryan cobra que Bárbara fale a verdade sobre o estado de Lucas.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

