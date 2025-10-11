Diane Keaton virou ícone fashion com 'estilo agênero' que desafiou padrões

Keaton voltaria a ostentar seu guarda-roupa agênero em várias aparições importantes. No Oscar de 2004, quando concorria como melhor atriz, ela optou por um visual foi um smoking masculino com cauda, aliado a um colete cinza, gravata de bolinhas e luvas. O look foi um contraponto aos vestidos deslumbrantes comumente usados nessas premiações.

Influência masculina no visual de Keaton se tornou tendência. A atriz usou e abusou de ternos em cores diferentes e com bastante brilho, como na vez em que participou do 10º Gala Anual Art+Film, em 2021, ou quando participou de programas populares da TV dos Estados Unidos, como os comandados por Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel.

Chapéu também era uma das assinaturas visuais de Keaton. Mais especificamente, a atriz era fã do chapéu-coco nas mais variadas cores.

Estilo único a transformou em ícone fashion. Ela também era fã de acessórios para a composição de seus looks, como cintos maximalistas, lenços, sobreposição e luvas.

Morre Diane Keaton

Morte foi confirmada por um porta-voz da família de Diane à revista People. A causa do óbito, no entanto, não foi divulgada.