Diane Keaton trabalhou até 2023 e não quis aposentar: 'Nem penso nisso'

Diane Keaton morreu hoje, aos 79 anos. A vencedora do Oscar teve uma longa carreira, sendo seu último filme lançado em 2023: "Do Jeito Que Elas Querem 2", no qual interpretou Diane, uma senhora que mudou de vida ao ler "Cinquenta Tons de Cinza".

A atriz disse, em 2019, que não pensava em se aposentar. Em entrevista à France Press, ela deixou claro que a palavra "aposentadoria" não lhe passava pela cabeça.